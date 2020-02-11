* شارك في المسيرة السلمية اليوم الثلاثاء في طبعتها الـ 51 طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية بمشاركة عمال ونقابات وتنظيمات مستقلة مع مواطنين.

الشعارات التي رفعت تطالب ببناء دولة القانون والعدالة والديمقراطية وحرية التعبير، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في الجزائر.

الصورة: صفحة "بجاية كن المراقب"

* نظم، اليوم، عدد من طلبة جامعة آكلي محند أولحاج مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وبالتغيير الجذري للنظام وبناء جزائر جديدة.

وشارك الطلبة مسيرتهم التي انطلقت من ساحة الشهداء وجابت أغلب شوارع المدينة، المواطنون القادمون من مختلف البلديات، يتقدمهم نشطاء جمعويون وممثلو بعض التشكيلات السياسية.

وجدد من حضر المسيرة السلمية، اعتماد الطرق السلمية التي تحفظ أمن وسلامة البلاد، مفيدين بأنهم كانوا سندا لـ "من حقق الأمن" القائم في البلاد اليوم، "ومن دفع ضريبة الاستقرار الذي تعيشه الجزائر".

* المتظاهرون يلمحون لإحدى قضايا الساعة بجلب سردوك.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* المسيرة تصل شارع علي بومنجل وسط توافد عدد المتظاهرين.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* انطلاق المسيرة بالعاصمة.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* شرع المتظاهرون في التجمع بساحة الشهداء في العاصمة تحسبا للمشاركة في المسيرة الـ 51 ليوم الثلاثاء للحراك الشعبي .

