تفوق محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، على العديد من اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي ساحر برشلونة، الإسباني، فيما جاء نجم الجزائر ومانشيستر سيتي في المركز التاسع عالميا وفقا لموقع الإحصاءات الشهير "ترانسفيرماركت".

ونشر الموقع قائمة لأغلى اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيمن حول العالم.

وجاء محمد صلاح في المركز الأول بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون أورو، بينما ّ حل ميسي ثانيا برصيد 140 مليون أورو.

وشهدت القائمة تواجد نجم الخضر ومانشستر سيتي رياض محرز في المركز التاسع بقيمة بلغت 60 مليون أورو.

يذكر أن المركز الثالث احتله لاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو، برصيد 120 مليون أورو، بينما جاء برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي رابعا برصيد بلغ 100 مليون أورو.