قالت تقارير صحفية بريطانية: إن البرتغالي جوزيه مورينيو يستعد للقيام بثورة شاملة في صفوف نادي توتنهام الإنجليزي مع بداية الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن مورينيو يخطط لسوق انتقالات في الصيف المقبل، حيث يرغب في تدعيم صفوف توتنهام بعدد من الصفقات التي تبلغ قيمتها 120 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد التوافق مع رئاسة النادي الإنجليزي على ضرورة تعزيز صفوف السبيرز.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن مورينيو يرغب في ضم المدافع ناثانيل آكي، لاعب تشيلسي السابق وبورنموث الحالي، إضافة إلى روبن دياز نجم نادي بنفيكا البرتغالي.

وأشارت إلى رغبة مورينيو في ضم الجزائري الدولي يوسف عطال نجم نادي نيس الفرنسي، وبين شيلويل مدافع ليستر سيتي، إضافة إلى ماكس أرسون مدافع نورويتش سيتي.

وتابعت الصحيفة: "سيكون خط الدفاع هو أولوية مورينيو في الموسم المقبل، خاصة مع نهاية عقد يان فرتونخين، 32 عاما، في صيف 2020، ووصول توبي ألدرفيريلد إلى عامه الثلاثين، حيث من المتوقع أن يرحل اللاعبان عن صفوف السبيرز في نهاية الموسم الجاري، وهو ما سيفرض على مورينيو تعزيز خط الدفاع، مع إعارة داني روز إلى نيوكاسل يونايتد، بعد توتر العلاقات بينه وبين مدربه البرتغالي".