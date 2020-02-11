فتح الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال تطرقه لقانون المالية 2020 النار على حكومة نور الدين بدوي .

عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة أمام الغرفة السفلى للبرلمان، تطرق خلاله لقانون المالية 2020 معلنا في هذا السياق عن قانون مالية تكميلي يكون الهدف منه سحب بعض الضرائب الواردة في قانون المالية 2020 التي تمس أجور العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة كان الغرض منها إثارة البلبلة.

اتهام خطير وواضح يفهم منه أن حكومة بدوي أرادت إثارة الفوضى.