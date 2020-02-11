أكدت الوزارة الأولى ، في بيان لها ،عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك "، أن الوزير الأول عبد العزيز جراد يملك ثلاثة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بـ "فايسبوك"، "تويتر" أو بأي وسيلة تواصل اجتماعي أخرى.

وشددت مصالح الوزير الأول على احتفاظها بالحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية، لاسيما المتابعات القضائية، ضد كل شخص متورط بارتكاب جنحة الاستعمال اللاشرعي للاسم و الوظيفة.

كما أرفق البيان الحسابات الرسمية للوزير الأول عبد العزيز جراد وهي:

صفحة فايسبوك للهيئة الرسمية:

Premier Ministère-Algérie الوزارة اﻷولى الجزائرية

@pm.gov.dz

حساب تويتر للهيئة الرسمية

الوزارة اﻷولى

@pm_gov_dz

حساب تويتر الشخصي للوزير الأول

عبد العزيز جراد-Abdelaziz DJERAD

@dz_pm_djerad