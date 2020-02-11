ورد في بيان لأمن ولاية الجزائر، توضيحات بشأن قضية ديك الأبيار التي أثارت جدلا واسعا تخطى الحدود الوطنية.

وجاء في البيان " توضيحا حول مقطع فيديو تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي الذي جاء فيه أن قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بالأبيار الثالث التابع لأمن ولاية الجزائر، قد تدخلت وقامت بحجز ديك مواطن بسبب الإزعاج الذي يحدثه للجيران".

وأضافت الوثيقة التي تلقت "الخبر" نسخة منها "وعليه، توضّح خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أن الموضوع يعود إلى سنوات مضت، أي إلى شهر مارس من سنة 2017، حيث تم تقديم بلاغ إلى مصالح الأمن الحضري الثالث بالأبيار من قبل أحد الجيران، مفاده قيام جاره بتربية ديك بمنزله، وأن هذا الأخير يحدث ضجة وإزعاج كبيرين".

واعتبر البيان أن كل ما جاء في الفيديو مزايدات لا أساس لها من الصحة.

"بحيث أن مصالح الأمن لم تدخل أبدا منزل المشتكى منه أو حجز الطير محل الموضوع، وبعد التحري تبين أن أحد جيران صاحب الطير هو من قام بتسجيل مقطع الفيديو ونشره، وأن تصريحاته لم تتسم أبدا بالصحة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المفروضة في هذا الشأن".

ومعلوم أن قضية الديك شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بل حتى أن كبريات وسائل الإعلام في العالم تطرقت للموضوع.