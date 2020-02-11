انتقد نادي القضاة (قيد التأسيس) اليوم الثلاثاء، المفتشية العامة لوزارة العدل، بعد استدعائها لوكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي امحمد بلهادي محمد نتيجة مرافعته لصالح الحق العام والتماسه البراءة لمعتقلي الحراك الشعبي، الأحد الماضي.

واعتبر نادي القضاة في بيان له خطوة المفتشية العامة أنها تربك مسار التأسيس لاستقلال القضاء ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني.

وأكد المصدر أن ما قام به وكيل الجمهورية المساعد من تقديم التماس بالبراءة لا يمكن إدراجه كخطأ بمفهوم المادة 60 من القانون الأساسي للقضاء، كما أنه ليس بالسابقة التي تستدعي المساءلة أمام المفتشية العامة.

وكشف نادي القضاة بأنه يشهد تجاوزات عديدة وضغوطات رهيبة متعمدة من طرف وزير ومصالح وزارته هدفها كسر أي محاولة للتعبير والمطالبة بالاستقلالية والكرامة. وندد بمحاولة اختزال نضال الشرفاء من المنتمين إليه في مطالب مادية فقط.