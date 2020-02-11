أعلنت 18 منظمة من المجتمع المدني عن مبادرة لتأسيس فضاء تنسيقي للمنظمات والجمعيات الوطنية في شكل شبكة تحمل اسم "القرار بيدك".

ومن أهداف الفضاء "المساهمة مع جهود مختلف مؤسسات الدولة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية ما تعلق بالأمن والاستقرار وتمتين الجبهة الداخلية".

واقترح أصحاب المبادرة، حسب بيان، العمل على "تأطير النقاش الوطني لبناء الجزائر الجديدة والمساهمة في مختلف ورشات الإصلاح، لاسيما في وثيقة الدستور، وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية والقيم النوفمبرية الراسخة، والتحسيس بالمخاطر التي قد تهدد الانسجام الوطني والتماسك الاجتماعي للشعب الجزائري".

ويسعى الفضاء، استنادا إلى مؤسسيه، "تفعيل مكونات المجتمع المدني في اتجاه الايجابية كقوة اقتراح وغرس ثقافة الأمل والانخراط في المساعي الوطنية للتنمية وخاصة الموجهة لفئة الشباب، وفتح ورشات نقاش في القضايا المرتبطة بإدماج الشباب في ديناميكية الإبداع والتطوير".