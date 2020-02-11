منعت مصالح الرقابة بالحدود مؤخرا بميناء وهران إدخال شحنة من 11 طن من الأجهزة الإلكترومنزلية قادمة من الصين، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المدير الجهوي للتجارة بوهران.

ومنعت مصالح المراقبة إدخال هذه الحمولة التي تتشكل من أجهزة تنشيف الشعر ومكاو، بقيمة 4 مليون دج لعدم المطابقة، حسبما أوضح فيصل الطيب، الذي أبرز أن منع إدخال هذه البضاعة تم عقب إجراء التحاليل وتجربة عينات منها على مستوى مخبر التجارب بقسنطينة.

كما منعت إدخال بميناء وهران حمولة من 46 طن من المنكهات الغذائية مستوردة من سويسرا بقيمة 13 مليون دج من قبل مصالح المراقبة بالحدود بسبب مخالفة مرتبطة بازدواجية الوسم للوثائق التجارية.

وكانت نفس المصالح قد منعت يوم 29 جانفي الماضي بميناء وهران إدخال شحنة من 5.6 طن من بطانيات الأطفال وملحقات بقيمة 2.6 مليون دج قادمة من الصين بسبب مخالفة تتعلق بالوسم أيضا، كما أضاف نفس المصدر.

وقد تم أيضا بنفس الميناء منع إدخال 8.5 طن من أدوات الطباعة بقيمة 9.6 مليون دج مستوردة من الصين لعدم احترام الضمان وخدمة ما بعد البيع والوسم ودليل الاستخدامات.

وعلى مستوى الميناء الجاف بالسانية منعت مصالح الرقابة بالحدود خلال شهر جانفي إدخال 5 طن من العدسات بقيمة 5.4 مليون دج قادمة من ايطاليا بسبب مخالفة تتعلق بالوسم.

وبميناء الغزوات (تلمسان)، منعت مصالح الرقابة بالحدود في 9 جانفي الماضي إدخال شحنة من 5.7 طن من الأحذية الرياضية قادمة من فيتنام بقيمة 13 مليون دج بسبب غياب علامة مصدر المنتج، وفق ذات المصدر.

يذكر أن المديرية الجهوية للتجارة لوهران تضم ولايات وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تموشنت وتلمسان.