نفى وزير الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء، أن تكون حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعربت عن انزعاجها من اللقاء الذي جمعه بالمشير خليفة حفتر القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي".

وقال بوقادوم على هامش عرض مخطط عرض الحكومة أمام نواب الشعب، إنه لم يسجل "أي انزعاج" للحكومة الشرعية في ليبيا من لقائه مؤخرا بالمشير خليفة حفتر، مضيفا بأنه التقى بوزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، و"لم تطرح هذه المسألة".

وتابع "موقف الجزائر واضح تجاه الأشقاء في ليبيا وليس فقط في طرابلس وبنغازي وذلك بوجود العديد من ممثلي الشعب الليبي".

وأكد وزير الخارجية أن الشعب الليبي هو "المخول الوحيد لاختيار من يمثله"، لافتا إلى أن "الأمور سارت كما ينبغي خلال زيارتي الأخيرة إلى ليبيا ولم يكن هناك أي مشكل. نحن لا نفرق بين أي طرف من الليبيين".

كانت بعض التقارير تحدثت عن انزعاج حكومة الوفاق الوطني من اللقاء الذي جمع خليفة حفتر بوزير الخارجية.