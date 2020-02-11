قال المدعي العام الأمريكي وليام بار، وهو مستشار عام سابق في شركة فيريزون للاتصالات، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب عليهم أن يفكروا في الحصول على الحصة المسيطرة في نوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية لمواجهة هيمنة هواوي فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس 5G.

وأوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع نوكيا وإريكسون، قائلًا: إن معدات الشركات ضرورية لبناء البنية التحتية لشبكات 5G، لكن حكومة الولايات المتحدة لا تفكر في شراء الشركات، سواء كانت محلية أو أجنبية، مضيفًا أنه لا يوجد ما يمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من الحصول عليها.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لكل من نوكيا وإريكسون نحو 53 مليار دولار، وليس من الواضح ما مصدر الأموال التي يمكن للحكومة الأمريكية الاستفادة منها لشراء حصص في الشركات أو ما إذا كان المنظمون الأجانب سيوافقون على ذلك.

وفي بيان بارز يؤكد على مدى استعداد الولايات المتحدة لمكافحة هواوي، فقد كشف بار عن مقترحات معروضة من جانب الولايات المتحدة تتماشى مع نوكيا أو إريكسون، قائلًا: إن المواءمة يمكن أن تتم من خلال الملكية الأمريكية لحصة مسيطرة، إما مباشرةً أو من خلال مجموعة من الشركات الأمريكية الخاصة والحليفة.

وأضاف بار “وضْعُنا لسوقنا المالية وقدراتنا المالية الكبيرة وراء واحدة من هاتين الشركتين أو كليهما سيجعل منها منافسًا هائلًا، ويزيل المخاوف المتعلقة بقوة هواوي أو قدرتها على البقاء، ونحن وأقرب حلفائنا بحاجة بالتأكيد إلى التفكير بنشاط في هذا النهج”.