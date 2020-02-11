حسم التعادل الإيجابي مباراة النصر السعودي والسد القطري 2-2 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم النصر بهدف المغربي عبد الرزاق حمدالله (7)، ورد السد بهدفي الجزائري بغداد بونجاح (9) وحسن الهيدوس (48) قبل أن يدرك النصر التعادل عبر عبد الرحمن العبيد (53).

وجاءت بداية الشوط الأول مثيرة حيث نجح النصر في افتتاح التسجيل بعد مرور سبع دقائق عندما مرر يحيى الشهري كرة لحمدالله خلف الدفاع فتابعها على يمين سعد الشيب (7).

ولم يتأخر رد السد سوى دقيقة واحدة حتى أدرك التعادل عندما تلقى بونجاح كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى على يسار الأسترالي براد جونز (9).

ولاحت فرصة للنصر لمعاودة التقدم ولكن رأسية عبد الإله العمري أبعدها أحد المدافعين قبل ولوجها مرماه (15) وأهدر أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا العام الماضي انفرادا بغرابة (34) وأنقذ جونز مرماه من هدف محقق عندما حول كرة عفيف من انفراد إلى ركنية (42).

ومع انطلاقة الشوط الثاني ومن هفوة دفاعية توغل الهيدوس بكرة داخل المنطقة متجاوزا أحد المدافعين قبل أن يضعها على يمين جونز (48).

وبعد الهدف القطري المباغت اندفع النصر للهجوم بكل خطوطه وتمكن من التعديل بعدما استغل العبيد كرة مشتتة من دفاع الضيوف فسددها بقوة استقرت في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الشيب (53).

وواصل جونز تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة بونجاح (60) ورأسية اللاعب نفسه بتحويلها إلى ركنية (71).