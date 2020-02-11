عقد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة فريق شبيبة القبائل، مساء اليوم الثلاثاء، إجتماعا طارئا بمقر النادي حضره إلى جانب المدير العام للمؤسسة نسيم بن عبد الرحمان و رئيس الشبيبة كل من الأستاذ كانا رشيد، خليفة شيوخ و ماليك أزلاف.

وحسب مصادر مطلعة خصص الاجتماع الطارىء لمناقشة التطورات الأخيرة التي عرفها الفريق والزوبعة التي أثارها بعض أعضاء النادي الهاوي الذين عقدوا السبت المنصرم اجتماعا للمطالبة بسحب الثقة من رئيس النادي شريف ملال.

وحسب المصادر نفسها سمح اللقاء من وضع النقاط على الحروف وكان الاجتماع فرصة لإقناع ماليك أزلاف إنه أخطأ في تقدير الأمور من خلال إنضمامه للعناصر المطالبة برحيل شريف ملال، فكان عليه الإعتذار من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة مما صدر منه من تجريح أو إنتقاد لطريقتهم في تسيير النادي و رئيس النادي .

من جهة أخرى أشارت المصادر نفسها إلى أن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة فريق شبيبة القبائل سيعقدون صباح يوم غد الأربعاء اجتماعا مع محمود جامع والي ولاية تيزي وزو للحديث عن الوضعية الحالية للفريق.

وبهذا يكون أعضاء مجلس إدارة الشبيبة قد وضعوا حدا لمناورة الإطاحة برئيس النادي شريف ملال مؤقتا في إنتظار ما ستسفر عنه تحركات معارضيه في الأيام القادمة.