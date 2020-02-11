أصيب اليوم ثلاثة أشخاص في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع ج9 عبر الطريق الولائي رقم 1 بإقليم بلدية قادرية 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة.



وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فقد تدخلت وحدة القادرية في حدود الساعة منتصف النهار والنصف في حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين من نوع ج 9 نجم عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة حولوا نحو مستشفى الأخضرية ، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في أسباب الحادث.