ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1113 شخصا، فيما تزايدت حالات الإصابة المؤكدة لتصل إلى 44 ألف و653 إصابة، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء. وكانت حصيلة سابقة تشير إلى 1016 وفاة و42 ألف و638 حالة إصابة.

وقالت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، في تقريرها اليومي حول الوضع المتعلق بانتشار الفيروس، إنها تلقت تقارير عن إصابة 2015 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و97 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء في 31 منطقة على مستوى المقاطعة. وأبرزت اللجنة أنه من بين حالات الوفيات الجديدة، هناك 94 وفاة سجلت في مقاطعة هوبي، مركز، تفشي الوباء، وحالة واحدة في كل من خنان وهونان وتشونغتشينغ على التوالي، فيما سجلت 1638 إصابة جديدة في هذه المقاطعة التي تقع في وسط البلاد. وأشارت اللجنة إلى أن ما مجموعه 4740 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد غادروا المستشفيات الصينية بعد تعافيهم.