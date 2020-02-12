أعلنت شركة (إير إيطاليا) المتعثرة، أمس الثلاثاء، عن تصفيتها بعد أن تكبدت خسائر بمئات الملايين أورو.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، إن مستثمرا (إير إيطاليا ) اتفاقا بالإجماع على تصفيتها بسبب مشاكل هيكلية و تشغيلية. وأكدت أن جميع الرحلات المبرمجة على متن إير إيطاليا ، في الفترة من 11 إلى 25 فبراير الجاري ستؤمنها شركات طيران أخرى في الوقت والأيام المحددة لها، مضيفة أن جميع المسافرين الذين قاموا بحجز رحلات ذهاب و إياب بعد 25 فبراير سيتم دفع التعويضات لهم.

وتعتبر إير إيطاليا، التي كانت تعرف في السابق باسم ميريديانا، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد بعد أليطاليا. وتملك شركة الطيران الإقليمية أليساردا الحصة المتبقية البالغة 51 بالمائة.