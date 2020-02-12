يستأنف مجلس قضاء الجزائر، الیوم الأربعاء، محاكمة مجموعة من الوزراء والمسؤولین يتقدمھم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحیى وعبد المالك سلال، في ملف الفساد المتعلق بقضية مصانع تركیب السیارات والامتيازات الممنوحة لهذه المصانع والتمويل الخفي للحملة الانتخابیة لبوتفلیقة.

وجاء الاستئناف بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد يوم 10 ديسمبر الماضي، أثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 12 عاما وأحمد أويحیى بـ 15 عاما. وكذا وزراء الصناعة السابقین يوسف يوسفي ومحجوب بدة بـ 10 سنوات.

فیما سلطت أقصى العقوبة على وزير الصناعة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب بـ 20 عاما، و 8 سنوات لرجل الأعمال علي حداد في قضية تمويل الحملة الانتخابیة الخاصة بالرئيس السابق عبد العزير بوتفليقة.