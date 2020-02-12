ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن الحارس السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس قرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات المقررة في الأسابيع المقبلة لمنافسة الرئيس الحالي لويس روبياليس.

وحسب إذاعة "كادينا سير" فالحارس الملقب بـ"القديس" أخبر المجلس الأعلى للرياضة بقراره الترشيح لرئاسة الاتحاد الإسباني في الانتخابات السابقة لأوانها، والتي قرر الرئيس الحالي الدعوة لها قبل نهائيات أمم أوروبا 2020.

وحسب الإذاعة الإسبانية فرئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا إرين لوزانو أعطى الضوء الأخضر للويس روبياليس بإجراء انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتقديمها عن موعدها.