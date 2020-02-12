أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، كشفت ودمرت مخبأين للجماعات الإرهابية، وقنبلتين تقليديتي الصنع ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، يوم 11 فيفري بمنطقة تمرجاجوت بجبال البابور، ولاية سطيف.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بعين الصفراء، ولاية النعامة، سبعة تجار مخدرات وضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة (05) قناطير وثمانية (08) كيلوغرامات وكذا خمس (05) مركبات، في حين ضبط حراس الحدود (72) كيلوغراما من نفس المادة بتلمسان.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ (29) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران والقالة.