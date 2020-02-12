سيكون لقاء وفاق سطيف - شباب قسنطينة قمة الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر المقرر إجراؤه يوم الخميس، في الوقت الذي يستضيف فيه وداد بوفاريك متصدر قسم الهواة (وسط)، نادي مولودية وهران الناشط في الرابطة الأولى.

وحتما ستتجه الأنظار إلى ملعب 8 ماي 45 بسطيف الذي سيستقبل داربي الشرق الجزائري بين الوفاق المحلي والسنافر والذي سيطمح من خلاله كلا الفريقين للفوز وضمان تأشيرة الدور القادم. ورغم أن الوفاق المنتعش بنتائجه الايجابية في البطولة المحلية سيخوض لقاء القمة أمام جماهيره، إلا أن الضيوف سيلعبون كل أوراقهم من أجل مواصلة مشوار المنافسة ولم لا الوصول للنهائي والتتويج بأول كأس في تاريخ النادي.

وسيعرف هذا اللقاء حضور جماهيري كبير لكلا الفريقين حيث من المتوقع أن يحضر حوالي 16.000 متفرج، لمشاهدة قمة الدور ثمن النهائي والذي قد تفصله الأشواط الإضافية أو حتى ركلات الترجيح.

وفي لقاء ثاني يعد بالكثير، تستقبل جمعية عين مليلة الجار أهلي برج بوعريريج في مواجهة تعد بالكثير حيث تطمح التشكيلتان للمرور للدور القادم ومواصلة حلم التويج بالكأس. وتدرك تشكيلة الجمعية أن اللعب داخل الديار أمام الأهلي لا يعني بالضرورة ضمان التأهل في ظل أن هذا الأخير لن يتنازل عن تذكرة التأهل بسهولة. وسيكون اللقاء متكافئا حتما بين فريقين سجلا نتائج متباينة في البطولة المحلية كما أنهما تعادلا في لقاء الذهاب 2-2 بالبرج.

ودائما بالشرق الجزائري، يستقبل اتحاد بسكرة ضيفا من العيار الثقيل، ويتعلق الأمر بمتصدر الرابطة المحترفة الأولى، شباب بلوزداد والذي على الورق يبقى المرشح الأول للفوز رغم أن منافسة الكأس غالبا ما حملت في جعبتها العديد من المفاجآت. وكان شباب بلوزداد في البطولة المحلية قد تعادل خارج قواعده في الجولة الأخيرة أمام نجم مڤرة (1-1)، في الوقت الذي تعادل بدوره ممثل بسكرة داخل الديار أمام شبيبة القبائل (1-1).

وفي لقاء آخر، يستقبل اتحاد بلعباس (الرابطة الأولى)، نادي اتحاد عنابة الناشط في الرابطة الثانية في مواجهة مليئة بالأسرار والتي يطمح فيها ممثل الشرق الجزائري لصنع المفاجئة والمرور للدور القادم أمام الاتحاد، حامل نسخة 2018 .

ومن جهته، يستقبل أمل بوسعادة الناشط في الرابطة الثانية أمل الأربعاء الذي يلعب بدوره في القسم الثاني في لقاء متكافئ بين الفريقين. ولحساب اللقاء الأخير المبرمج يوم الخميس، يستقبل وداد بوفاريك (قسم الهواة وسط) ضيفه من الرابطة الأولى، ويتعلق الأمر بمولودية وهران. وحتما سيطمح الوداد لمواصلة المشوار بعد أن أطاح في الدور الفارط بمولودية الجزائر بركلات الترجيح بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل السلبي (0-0). ومن جهتها، ستخوض مولودية وهران هذا اللقاء بحذر كبير من أجل مواصلة حلم معانقة الكأس الخامسة في تاريخ النادي.

ولحساب اللقاءات المتأخرة من الدور السادس عشر التي ستجرى أيضا يوم الخميس، تستقبل جمعية وهران الناشطة في القسم الثاني الضيف اتحاد الجزائر من الرابطة الأولى في مباراة تبدو سهلة للزوار رغم أن المفاجأة تبقى واردة بشكل كبير. أما اللقاء الآخر ستجرى وقائعه بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر)، وسيجمع نادي بارادو بمولودية البيض (ما بين الجهات). وسيكون نادي الأكاديمية مرشح فوق العادة للظفر بتأشيرة التأهل إلا إذا كان للزوار كلام آخر.

برنامج وتوقيت المباريات

الدور ثمن النهائي:

بوفاريك: وداد بوفاريك - مولودية وهران (00: 14)

بلعباس: اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة (00: 15)

بوسعادة: أمل بوسعادة - أمل الأربعاء (00: 14)

بسكرة: اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد (00: 15)

عين مليلة: جمعية أمل عين مليلة - أهلي برج بوعريريج (00: 14)

سطيف: وفاق سطيف - شباب قسنطينة (45: 18)

مباريات مؤجلة :

ترجي ڤالمة (هواة) - المتأهل من: نادي بارادو - مولودية البيض

. المتأهل من: جمعية وهران واتحاد الجزائر - جمعية الشلف

المباريات المتأخرة للدور السادس عشر:

وهران: جمعية وهران - اتحاد الجزائر (00: 14)

الجزائر: نادي بارادو - مولودية البيض (ما بين الجهات). (00: 14)