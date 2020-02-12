سيشرع بدءا من يوم السبت المقبل في أشغال صيانة جزء من مسار ترامواي قسنطينة، حسب ما علم اليوم الأربعاء من الوحدة العملياتية لشركة استغلال الترامواي "سيترام" بقسنطينة.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الأشغال التي ستستمر إلى غاية 24 أفريل المقبل ستشمل الشطر الرابط بين محطتي فضيلة سعدان و الأمير عبد القادر على مسافة 200 متر طولي مردفا بأنه تم ضبط برنامج سير خاص يتماشى مع الأشغال التي ستنطلق يوميا من الساعة العاشرة ليلا وإلى غاية الخامسة صباحا.

وتهدف هذه العملية إلى تحسين الخدمات والحفاظ على الأداء الجيد للقاطرات وإطالة عمرها علاوة على ضمان سلامة ورفاهية مستعملي هذه الوسيلة الحديثة للنقل.