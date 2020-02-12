سيتم تسجيل انقطاع في التزويد بالكهرباء يومي الجمعة والسبت من الساعة الـ 8:00 إلى الـ 16:30 في بلدية الرويبة (شرق الجزائر العاصمة)، بسبب أشغال على الشبكة، حسبما ورد اليوم الأربعاء في بيان لمديرية التوزيع للحراش التابعة لشركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر العاصمة (فرع سونلغاز).

وبُرمج هذا الانقطاع الذي سيمس خاصة حي 500 مسكن من نوع السكن الترقوي العمومي لمدغري، في إطار الأشغال التي بادر بها مسير شبكة نقل الكهرباء من أجل صيانة شبكة الكهرباء على مستوى خط 60 كيلو فولط الجزائر العاصمة-شرق.