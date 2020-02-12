فتحت مصالح مديرية الصحة والسكان لتيارت تحقيقا حول وفاة طفل بمستشفى "يوسف دامرجي" لعاصمة الولاية، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الإعلام لمصالح الولاية.

وأكد نفس المصدر أن مديرية الصحة والسكان قد فتحت تحقيقا حول وفاة طفل بمستشفى "يوسف دامرجي" لعاصمة الولاية، حيث "عمد الأطباء المفتشون إلى دعوة كل الأطراف بما فيها الطاقم الطبي والشبه الطبي الذي استقبل الطفل وسيتم في وقت جد قصير إبلاغ الوالدين بالنتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود تقصير".

وأوضح من جهته مدير الصحة والسكان للولاية، مختار مقران، أن هذا الطفل توفي نهاية شهر يناير الماضي بمصلحة طب الأطفال بمستشفى "يوسف دامرجي" بتيارت حيث تم استقباله إثر تعرضه "لاضطرابات هضمية حيث تدهورت حالته بعدها لتؤدي به إلى الوفاة".

وأشار مختار مقران إلى أن والد الطفل قد رفع دعوى قضائية ضد طاقم المستشفى بتهمة "الإهمال" مما استدعى فتح تحقيق حول وفاته.