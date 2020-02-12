أفادت مصادر مقربة من إدارة فريق شبيبة القبائل أن مسيري الفريق تلقوا تطمينات من قبل مسؤولي "الفاف" لإيجاد حل لمعظلة تأهيل مدرب الفريق التونسي يامن زلفاني وذلك بمنحه الإجازة التي تسمح له بالجلوس على دكة الاحتياط مع لاعبيه وتوجيههم خلال المباريات.

وحسب المصدر نفسه فإن مسيري الشبيبة تنقلوا لطرح هذا الإشكال على مسؤولي "الفاف" الذين أبدوا تفهما لوضعية هذا المدرب الذي خاض التربص الخاص للحصول على شهادة كاف "ب" لكنه لم تمنح له بعد ذات الشهادة لإجراءات إدارية بيروقراطية. كما أشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشبيبة عقدوا اجتماعا صباح أمس الأربعاء مع محمود جامع والي ولاية تيزي وزو كما التقوا بوزير الشباب والرياضة زوال أمس، ونجهل لحد الآن نتائج الاجتماعين .

من جهة أخرى عقد أعضاء مجلس إدارة الشبيبة مساء، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا طارئا سمح لهم بفتح النقاش حول الوضع الحالي للفريق وذلك لطي صفحة الخلافات التي ظهرت بينهم، حيث تم الاتفاق حول تحقيق انطلاقة جديدة تسمح لمسيري الفريق تحضير الظروف الملائمة لتمكين الفريق من إنهاء الموسم الحالي بطريقة إيجابية وذلك باحتلال مركز يضمن للفريق المشاركة الموسم المقبل في المنافسة الإفريقية .