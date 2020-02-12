نشر مستشفى كفر الدوار العام الشامل بمصر، بيانا للرد على أنباء تم تداولها على مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول واقعة وصول مواطن صيني إلى قسم الاستقبال بالمستشفى يعاني من دور برد، وانتشار شائعات إصابته بفيروس "كورونا" وفرار طاقم الاستقبال من المستشفى فور وصوله.

ونفى المستشفى في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" ما تداوله بشأن إصابة الصيني بفيروس "كورونا"، مؤكدة على عدم صحة ما نشر بشأن فرار الأطباء.

ونص البيان: "ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصا منا على إظهار الحقيقة وتوضيح الأمر للرأي العام، وبالتقصي تبين أن الشخص الذي حضر إلى المستشفى بقسم الاستقبال، هو مواطن صيني يعمل بأحد المصانع بكفر الدوار، ومقيم بمصر منذ أكثر من أربع سنوات".

وتابع البيان أن الصيني "حضر إلى المستشفى كمواطن للكشف بقسم الاستقبال، علما بأن هذا المواطن لم يكن مخالطا للصينين القادمين من الخارج خلال الفترة الأخيرة، ولا يوجد أي اشتباه بالإصابة بالمرض".

وأضاف البيان: "ولذا تهيب مستشفى كفر الدوار العام بالجميع بعدم إثارة الشائعات وترويع المواطنين، وندعو الجميع أخذ المعلومات من مصدرها الصحيح".

وختمت المستشفى بيانها بأنه "لم يتم تسجيل أي حالة مرضية خاصة بالفيروس حتى الآن".