لأول مرة منذ بدأ انتشار فيروس كورونا، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى مستشفى في العاصمة بكين لعلاج المصابين بالفيروس الجديد، حيث شدد على أهمية الدور الذي يلعبه مسؤولو الصحة خلال هذه الأزمة.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، ضرورة النصر الحاسم في حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وعلى خلفية تهم موجهة لبعض المسؤولين في مقاطعة هوبي بالتقصير في مواجهة الفيروس، قال شي "أؤمن بأنكم ستقومون بمهمتكم المقدسة على أكمل وجه. وآمل أن يتمكن كل العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء البلاد من خوض حرب الدفاع هذه، (إن) هذه معركة الشعب ضد الوباء ويجب أن نبني ثقتنا وسننتصر في النهاية".