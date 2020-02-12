قالت القناة الإسرائيلية “12”، مساء أمس، إن الفنان التونسي لطفي بوشناق، رفض الغناء “دويتو” مع فنان إسرائيلي، كما أنه أعلن صراحة وعلانية، عن رفضه للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم “صفقة القرن”. وأفادت القناة بأن بوشناق، الفنان العربي العالمي، رفض الغناء مقابل 400 ألف دولار، بدعوى أن تاريخه الفني لا يسمح له بذلك، وأنه لا يضحي بهذا التاريخ. ونقلت القناة على لسان بوشناق أن الخطة تجحف الحقوق الفلسطينية، وأن فلسطين للفلسطينيين وللأمة العربية، والقدس عربية، وأن الغناء مع فنان إسرائيلي يتعارض مع مبادئه وموقفه المؤيد للقضية الفلسطينية، وأضاف أنه ينظر إلى التاريخ، وبأن مواقفه هي التي ستبقى، والتاريخ لا يمكن شراؤه بالنقود. ويشار إلى أن بوشناق معروف بتأييده الكبير للقضية الفلسطينية، حيث أدى عشرات الأغاني المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة من قبل إسرائيل.