يعيش مصنع الطائرات الأمريكي “بوينغ” أسوأ أيامه منذ عقود، إذ لم تتلق الشركة أي طلبات شراء جديدة خلال الشهر الماضي، وذلك لأول مرة منذ قرابة 60 عاما. وكشفت “بوينغ”، في تقرير أمس، أنها لم تستقبل أي طلبيات شراء جديدة في جانفي الماضي، وهذا للمرة الأولى منذ عام 1962، مضيفة أنها أيضا لم تسلم أيا من طائراتها من طراز “ماكس 737” خلال الشهر نفسه. ويأتي ذلك في ظل تحطم طائرتين للشركة من الطراز المذكور، أسفر عن مقتل 346 شخص العام الماضي. بالمقابل، تشهد الشركة الأوروبية “إيرباص” فترة “ذهبية”، حيث تمكنت من منافسة “بوينغ”، بتسجيل 247 طلب جديد لشراء طائرات تجارية، من بينها صفقتان كبيرتان لشركات طيران أمريكية، بالإضافة إلى تسليمها لـ31 طائرة. يذكر أن “بوينغ” كانت قد عانت العام الماضي من نقص في الإيرادات يقدر بـ636 مليون دولار، جراء إلغاء طلبات لإنتاج 390 طائرة من النموذج المثير للجدل “ماكس 737”، كانت قد تلقتها من 60 شركة.