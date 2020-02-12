قالت المديرية العامة للأمن في بيان لها أن الشرطي الذي بثت إحدى القنوات التلفزيونية مقطع فيديو يظهر فيه مصابا على مستوى اليد، كانت وقائعه يوم 7فيفري 2020، وقد تعرض للاعتدا من طرف شخص اخر خارج اوقات العمل.

واوضحت المديرية في بيانها أنها تكفلت بالشرطي وقامت بنقله إلى مستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت، ثم إلى المستشفى الجامعي بوهران.

وبعد المعاينة الطبية لحالته استخلص الاطباء استحالة إعادة زرع اليد المبتورة، لكن افراد عائلة الشرطي نقلوه الى عيادة خاصة فشلت في زرع اليد.

وقالت المديرية العامة للأمن أن مصالحها الطبية على المستوى المركزي و الجهوي تكفلت بحالة الشرطي وعائلته طبيا ونفسيا في إطار الخدمة الاجتماعية والصحية المقدم لمنتسبي القطاع.