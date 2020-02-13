استفاد نواب الموالاة من مناخ الحرية الذي فرضه الحراك الشعبي، وانعكس ذلك على مستوى المداخلات خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، مخاطبين ممثلي الجهاز التنفيذي وجها لوجه وبدفق من الجرأة، متخلين عن لغة الخشب في محاولة لتقديم صورة جديدة عنهم أملا في تمديد عمر البرلمان في ظل المطالب بحل البرلمان ثمرة نظام المحاصصة الموروث عن "العصابة".

هاجم نواب الجنوب بقسوة السياسات الحكومية السابقة في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية مع فيض بالشعور بالمظلومية، منتقدين غياب التنمية بهذه المناطق رغم كونها مصدر الثروة الرئيسي بالجزائر، وسجلوا أنه بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال مازال التهميش يطال إطارات المنطقة في الوظائف الدبلوماسية وفي المدرسة الوطنية للإدارة، واشتكى نائبان من احتكار فريق مولودية الجزائر لتمويل شركة المحروقات العمومية سوناطراك، فيما لا تحصل فرق مناطق الجنوب على أي تمويلات، وحثا على حل مولودية الجزائر كلية.

وقال متدخل عن ولاية إليزي منذ 60 سنة ونحن نعيش في حرمان، داعيا لرفع التجميد عن المشاريع المبرمجة في الولاية. وتدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين لتصويب الوضع، داعيا لحذف ما ورد عن النائب بخصوص التفاوت الجهوي، وقوله إنهم في السلطة ينظرون إلينا في الجنوب بكوننا لا قيمة لنا من محاضر الجلسة.

ورافع النائب الحر محمد أبي إسماعيل لأجل فتح ملف أحداث منطقة غرداية في 2015، وإجراء تحقيق مستقل في الفتنة التي سقط خلالها عشرات من المواطنين، مستشهدا بتصريحات فاعلين سياسيين في تلك المرة، في إشارة إلى الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي اتهم في تصريحات له مدير دائرة والاستعلام والأمن الفريق محمد مدين بتدبير تلك الأحداث. وحث النائب الحر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على تحديد من يقصده "الأيادي العابثة" بأمن واستقرار البلد، في تعليق عما جاء في ختام تدخل منسق عمل الحكومة، حيث اتهم الحكومة السابقة ضمنيا بمحاولة إحداث بلبلة في البلد من خلال فرض ضرائب.

ولاحظ كثير من المتدخلين غياب الأرقام في خطط الحكومة، وتساءل أحد النواب كيف يمكن للحكومة إنجاز مليون سكن جديد، وخزائن الدولة فارغة. وسجل النائب بن يوسف زواني صعوبة تطبيق مخطط عمل الحكومة في غياب سياسة ادخار وطني، في ظل كتلة نقدية هامة خارج البنوك. ودعا النائب إلى مراجعة نظام الدعم بعد أن تجاوزت قسيمة التحويلات الاجتماعية 17 مليارا. وحث النائب على عدم الاستعجال في حل المجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، من أجل الإعداد الجيد للقوائم الانتخابية حتى تعبر عن تمثيل حقيقي للشعب. ويشير هنا إلى إعلان الرئيس تبون نيته إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وهو مطلب رفعته أحزاب المعارضة. ولقي تأييدا من قبل أعضاء البرلمان، حيث حث النائب حكيم بري على حل البرلمان.

ولاحظت النائب اخلف زينة عن التجمع الجمهوري الجزائري اختفاء الحديث عن استرجاع الأموال المهربة للخارج في الخطاب الرسمي، منتقدة قرار منح وديعة لتونس بقيمة 150 مليون دولار، فيما الدولة عاجزة عن شراء أدوية لمرضى السرطان، كما استغربت تأخر ملاحقة رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، بسبب تصريحاتها، مفجرة غضب الأخيرة التي كانت في القاعة، حيث طلبت نقطة نظام لتمكينها من حق الرد، لكن رئيس المجلس قاوم ذلك.