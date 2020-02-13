كشف منظمو المعرض الدولي للهواتف النقالة "مووك 2020" الذي كان مقررا أن تستضيفه برشلونة ما بين 24 و27 فبراير عن إلغاء تنظيم هذا الحدث الدولي بسبب المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد والتي كانت وراء إحجام العديد من الفاعلين الدوليين في مجال تكنولوجيا الاتصالات عن الحضور والمشاركة .

وقالت الجمعية العالمية للفاعلين في شبكات الهاتف النقال ( جيسما ) التي تشرف على تنظيم هذا المعرض الدولي الكبير المخصص لعرض آخر إنتاجات وابتكارات الهواتف النقالة، مساء أمس الأربعاء، في بيان لها " لقد قررنا إلغاء دورة هذه السنة من المعرض الدولي للهواتف المحمولة "مووك 2020 " بسبب القلق العالمي المتزايد من وباء فيروس كورونا المستجد والمخاوف بشأن السفر وغيرها من الظروف التي تجعل تنظيم هذا الحدث الآن مستحيلا " .

وأكدت ( جيسما ) في بيانها أن " المدينة التي دأبت على استضافة هذا الحدث الدولي ( برشلونة ) تفهمت واحترمت هذا القرار وستواصل الجمعية وكافة شركائها العمل معا من أجل الإعداد للدورة المقبلة ( 2021 ) لهذه المنصة العالمية " التي تعد واحدة من أهم التظاهرات الدولية في مجال تكنولوجيا الاتصالات .

وكانت أزيد من 30 مجموعة وشركة دولية من الفاعلين في مجال تكنولوجيا الاتصالات قد أعلنت تباعا انسحابها وعدم مشاركتها في هذا المعرض الدولي بما فيها شركات دولية كبرى مثل الأمريكية ( نتيل وفايسبوك وسيسكو وأمازون ) والصينية ( فيفو ) و( إل جي ) من كوريا الجنوبية و ( إريكسون ) السويدية و ( سوني ) و ( إن تي تي دوكومو ) اليابانية .

وفي مرحلة أولى ومن أجل احتواء تأثيرات والانعكاسات السلبية لهذه الانسحابات من طرف الفاعلين الدوليين في تكنولوجيا الاتصالات من هذا المعرض أعلنت الجمعية العالمية للفاعلين في شبكات الهاتف النقال ( جيسما ) عن تعزيزها لإجراءات الأمن والسلامة خلال هذا الحدث الدولي وذلك في محاولة لتهدئة مخاوف المشاركين.

وأكدت الجمعية في بيان لها أنه " سيتم حظر الدخول إلى المعرض على القادمين من إقليم هوبى أين تقع مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا المستجد "، مشيرة إلى أن " على أولئك الأشخاص الذين سافروا إلى مناطق أخرى من الصين إثبات ذلك وأنهم غادروا الصين قبل 14 يوما من انطلاق فعاليات هذا المعرض الدولي " إلى جانب تعزيز إجراءات الفحص الطبي ودعم الأطقم الطبية والزيادة في أعدادها .