أوقفت الفرقة المتنقلة لعناصر الشرطة القضائية بالبرواڨية جنوبي المدية طبيبا وصيدليا ثبت من خلال أولى عناصر التحقيق أنهما على رأس شبكة إجرامية متكونة من 14 مشتبها فيه، احترفت الاتجار بالمؤثرات العقلية والحبوب المهلوسة الصيدلانية باستخدام وصفات طبية صورية مصدرها مستشفى جامعي مختص في الأمراض العقلية، بحسب بيان ورد عن خلية إعلام أمن الولاية صباح اليوم الخميس.

فبناء على الاستغلال الدقيق لمعلومات تم التحصل عليها سارعت ذات المصالح إلى مباشرة تحقيق على مر الأيام القليلة الماضية تم من خلاله تحديد هوية الشخص الذي يقوم بجلب تلك الوصفات الطبية والتصديق عليها باستعمال ختم تبين أنه مسروق من طبيب أخصائي، ثم تتم تعبئتها بتواطئ من طبيب أسنان يقطن بالبرواڨية وصيدلي مقيم بعاصمة الولاية ومن ثم بيعها للزبائن المدمنين والمروجين.

لتمكن عناصر التحقيق بعد سماع أول المشتبهين من توقيف كل عناصر الشبكة الـ 14 المتراوحة أعمارهم بين 24 و59 سنة من بينهم طبيب الأسنان والصيدلي مع حجز 45 وصفة طبية صورية ومبلغ مالي مقدر بـ 171 مليون سنتيم كعائدات مالية لترويج الحبوب المهلوسة وضبط كمية منها بحوزة الموقوفين الذين تم إيداع 11 منهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواڨية بتهمة حيازة حبوب مهلوسة بقصد بيعها باستعمال وصفات صورية والتزوير واستعمال المزور.