كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، أمس الأربعاء بالجزائر، أن الشركة النفطية البريطانية "بريتيش بتروليوم" أعربت في رسالة رسمية إلى وزارة الطاقة "عن اهتمامها بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر".

وأوضح عرقاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة أن بريتيش بتروليوم قد "بعثت قبل أيام رسالة رسمية إلى وزارة الطاقة أكدت فيها عن اهتمامها بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر".

وحسب الوزير، فقد أعربت الشركة البريطانية في رسالتها عن نيتها في "مواصلة الاستثمار في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد"، مضيفا أنها قد "عبرت عن استعدادها لتوسيع استثماراتها بالجزائر".

كما أكد من جانب أخر، أن بريتيش بتروليوم "لم تقدم أي طلب رسمي للتخلي عن حصصها في حقل تيقنتورين بعين أميناس" (ولاية إليزي جنوب- شرق البلاد).

وقال في هذا الصدد: "لم يتم تقديم أي طلب رسمي لوزارة الطاقة من طرف بريتيش بتروليوم للتخلي عن حصصها بهذا الحقل".