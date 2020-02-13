واصلت لعنة الغيابات في مطاردة الثلاثي الجزائري في نادي نيس الفرنسي، وذلك بعدما تعرض لاعب الوسط المدافع هشام بوداوي للإيقاف لثلاث مباريات.

لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية لكرة القدم قرّرت إيقاف بوداوي لثلاث مباريات، فضلا عن مباراة أخرى مع وقف التنفيذ، وذلك بعد إقصائه خلال المباراة ضد نيم بالدوري الفرنسي.

وبسبب تلك العقوبة، لن يكون بوداوي حاضرا في المباريات الثلاث المقبلة لفريق نيس في الدوري الفرنسي، والتي ستكون أمام تولوز وبريست وبوردو.

ويأتي هذا الغياب في توقيت سيئ للغاية، لا سيما وقد أصبح لاعبا مهما في خطط باتريك فييرا، المدير الفني لفريق نيس، في الفترة الأخيرة.

بوداوي لم يكن أول الجزائريين الذين يغيبون عن نيس الفرنسي خلال هذا الموسم، حيث سبقه إلى ذلك المهاجم آدم وناس الذي تغيب عن خمس مباريات في بداية الموسم بسبب العملية الجراحية التي أجراها على مستوى ركبته، كما حرمته عقوبة الإيقاف من المشاركة في المواجهتين الأخيرتين لفريقه في الدوري الفرنسي.

الظهير الأيمن يوسف عطال تعرض هو الآخر لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، أجبرته على إجراء جراحة في شهر ديسمبر الماضي، ليواجه خطر الغياب عن الملاعب خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يكون ثلاثي نيس الفرنسي خارج حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي في التحضيرات القادمة للمناسبات الكروية الدولية، لأسباب تتراوح بين الإصابة وعدم الجاهزية.