أفاد دبلوماسيون أمس الأربعاء أنه من المتوقع تعيين وزير الخارجية السلوفيني ميروسلاف لايتشاك مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.

ويوجد هذا المنصب في حالة شغورمنذ ماي 2019، مع استقالة الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر لأسباب صحية.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه في حال عدم اعتراض أحد من أطراف النزاع على ترشيح لايتشاك في الأسابيع المقبلة، فسيتم تأكيد تعيينه.

ولم تكن مهمة العثور على خليفة لكوهلر مسألة سهلة بالنسبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، فالعديد من المرشحين إما رفضوا قبول المهمة أو تم رفضهم من قبل أحد أطراف النزاع.

ونجح كوهلر في جمع المغرب والبوليساريو طرفي النزاع بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا على طاولة المفاوضات في سويسرا في ديسمبر عام 2018، وأيضا في مارس 2019، لكن لن يتم إحراز أي تقدم.

وتحتفظ الأمم المتحدة ببعثة سلام في الصحراء الغربية تعرف باسم "مينورسو"، مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار من خلال دوريات جوية وبرية.

وخدم الدبلوماسي لايتشاك البالغ 56 عاما في مواقع عدة قبل تعيينه وزيرا لخارجية سلوفينيا، منها رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بين سبتمبر 2017 سبتمبر 2018.

وعام 2006 ساعد لايتشاك في تنظيم الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الاتحاد الأوروبي في الجبل الأسود، قبل أن يعين ممثلا خاصا للتكتل الأوروبي في البوسنة.

ويحتل المغرب 80 بالمائة من الصحراء الغربية مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.