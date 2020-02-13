أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، كشفت ودمرت، يوم 12 فيفري، ثلاث مخابئ للجماعات الإرهابية و08 قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى، بكل من عين الدفلى وتيبازة .

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من جانت وبرج باجي مختار، ثمانية 08 أشخاص وضبطت شاحنة ومولدين كهربائيين ومطرقة ضغط و150كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.

من جهة أخرى ، ضبط حراس السواحل بوهران، 12 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، بكل من تلمسان وباتنة، تاجر مخدرات وضبطوا 5.8 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 490 قرص مهلوس.