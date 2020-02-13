ناشدت عائلة طالب الدكتوراه فارس مهاوة من ورڨلة والمقيم حاليا بمدينة ووهان الصينية المبوءة بفروس كورونا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخل العاجل، لإجلاء الأخير وعائلته من المدينة المذكوة .

وقال والد الطالب في رسالة موجهة إلى الرئيس عبد المجيد تبون ، " نناشدكم بتعجيل إجلاء الطالب وعائلته من مدينة ووهان بأسرع وقت ممكن، إذ أن الطالب وعائلته كان من المقرر أن يعود إلى أرض الوطن ضمن الطائرة التي أجلت الجالية الجزائرية من مدينة ووهان " .