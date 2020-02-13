سجل صبيحة، اليوم الخميس، جنوح سلحفاة بحرية ضخمة ميتة على مستوى شاطئ الشباب ببلدية عين البنيان (غرب الجزائر العاصمة)، حسبما أكدته مديرة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر.

وأوضحت زروقي ربيعة، أن سلحفاة ضخمة من نوع "اللوث" (LUTH) جنحت بشاطئ الشباب ببلدية عين البنيان، وقد تنقل الأعوان التابعين للمديرية الولائية وكذا للمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات ببوسماعيل إلى عين المكان للتحقق من حالتها حيث تأكد أنها سلحفاة ميتة.

وقد تبين بعد معاينة أولية لهيكل السلحفاة، تضيف المصدر، أنها أنثى تزن ما يقارب 150 كغ وبطول 125 سم لم تظهر أي آثار جروح أو غيره عليها وذلك في انتظار "تحديد عمرها وأسباب الموت بعد تشريح أعضائها".

وأكدت زروقي أن سلحفاة "اللوث" (Luth/ Dermochelys coriacea) هي من النوع البحري المحمي والمصنف في قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، وأضافت أنها "ليست المرة الأولى" التي تسجل فيها مصالح الصيد البحري مثل هذه الحالات عبر شواطئ الجزائر العاصمة سواء بالنسبة للسلاحف أو الدلافين أو أنواع أخرى من الحوت.