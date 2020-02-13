استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، الذي يقوم بزيارة للجزائر، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في مستهل المقابلة، تسلم الرئيس دعوة من الوزير الأول كيرياكوس ميتسوتاكيس للقيام بزيارة رسمية إلى اليونان، وقد قبلها الرئيس على أن يحدد موعدها لاحقا باتفاق الطرفين".

وأضاف البيان، أن المحادثات "شملت استعراض العلاقات الثنائية المتميزة سياسيا، إلا أنها تستدعي في المجال الاقتصادي إعطاءها دفعا قويا لاستغلال قدرات البلدين وإمكاناتهما"، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد "تم الاتفاق على ضرورة تنشيط أشغال اللجنة المشتركة للتعاون باعتبارها الآلية الفعالة لتشجيع الاستثمارات وتعزيز التنسيق والتشاور".

كما تم خلال هذه المقابلة "تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة، وخاصة في ليبيا، حيث تطابقت مواقف الجزائر واليونان بشأن رفض التدخلات العسكرية الأجنبية، لتمكين الشعب الليبي الشقيق من استعادة الأمن والسلم في ربوعه عبر حوار سياسي بين مختلف فرقائه، وعلى ضوء اتفاق ندوة برلين المطابقة للشرعية الدولية".