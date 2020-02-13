تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري العاشر مدعمة بعناصر الشرطة للمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعين لأمن ولاية قسنطينة من حجز ما مجموعه 1.039 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضحت اليوم الخميس، خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائيبأنه في إطار عمل مصالح أمن ولاية قسنطينة من أجل الحفاظ على الصحة العمومية قام عناصر الشرطة بحضور أعوان الرقابة لمديرية التجارة والمفتش البيطري لمديرية الفلاحة بمراقبة نشاط نقل وتوزيع اللحوم البيضاء بالجملة والموجهة لأحد الأسواق الشعبية المعروفة بوسط المدينة حيث مكنت العملية من حجز الكمية المذكورة آنفا.

وأضافت بأنه عند مراقبة الكمية المحجوزة من قبل المفتش البيطري تبينت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري كون مبرد شاحنات النقل معطل مع عدم احترام شروط الصحة والنظافة وعدم فصل الأحشاء عن الدجاج إضافة إلى كون مصدر الدجاج غير معلوم.واستنادا لذات المصدر فقد تم على الفور نقل هذه الكمية المحجوزة إلى المذبح البلدي لبلدية قسنطينة حيث تم إتلافها.