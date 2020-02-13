أشرف اللواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اليوم الخميس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية "هڤار-2020"، وذلك بميدان الرمي والمناورات بحاسي تيريرين التابع للقطاع العملياتي إن ﭭزام، والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2019/2020، حسب ما أفاد بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه: "بمناسبة زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة، أشرف السيد اللواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة يوم 13 فبراير 2020، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية "هڤار-2020"، وذلك بميدان الرمي والمناورات بحاسي تيريرين التابع للقطاع العملياتي إن ﭭزام، والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2019/2020".

وتابع المصدر أن "التمرين قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي إن ﭭزام مدعومة بوحدات من القوات الجوية بما فيها طائرات نقل وتزويد بالوقود وطائرات قتالية وحوامات الإسناد الناري وطائرات بدون طيار".

في نهاية التمرين، التقى اللواء بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، مهنئا إياهم على الجهود المضنية التي بذلوها في المرحلة الأولى من برنامج التحضير القتالي لسنة 2019/2020، - حسب المصدر - وخصوصا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي كلل بالنجاح التام، مؤكدا على أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إيلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط :

وقال اللواء شنڤريحة: "إن التطور الفعلي، والتحسن الحقيقي للمستوى، الذي بلـغـتـه اليوم قواتنا المسلحة، بكافة مكوناتها، يستلزمان إيلاء أهمية قصوى، للتحضير الجدي والفعال، للتمارين المختلفة المستويات والخطط، والانتقال بالتحضير القتالي إلى مرحلة أخرى تتسم بالمزيد من الاحترافية والمهنية في التخطيط، والدقة في التنفيذ، بهدف التكيف الأمثل، مع التحديات الأمنية المستجدة، على كافة حدودنا المديدة، لاسيما الجنوبية منها، وذلك في إطار الإستراتيجية المتبصرة، المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في ظل قيادة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هذه الإستراتيجية التي أثمرت ميدانيا، من خلال النتائج الإيجابية، التي حققتها وتحققها وحداتنا، المرابطة في كامل التراب الوطني، بفضل الجهود المثابرة والمضنية لرجالنا الأشاوس، الذين أثبتوا قدرة فائقة وكفاءة رفيعة، في مجال التحكم في ناصية التجهيزات العصرية المتطورة، ذات التكنولوجيا العالية الموجودة في الحوزة وتطويعها، مما سمح بإرساء موجبات الأمن والاستقرار في بلادنا".