ستغادر الطالبة نور الهدى عقادي ومعتقلون آخرون السجن، اليوم الخميس، بعد استفادتهم من الحكم الذي أصدرته محكمة تلمسان.

وسيتم الإفراج عن كل من نور الهدى عقادي، عصام سايح، محمد خواني، عبد القادر بلعربي، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأدانت المحكمة المعتقلين بعام حبس، تحتسب الفترة التي قضاها كل معتقل إلى غاية اليوم، أما الباقي فهو حبس غير نافد.

من جهة أخرى برأت نفس المحكمة صباح اليوم، 22 متظاهرا في قضية انتخابات 12 ديسمبر 2019 الماضية.