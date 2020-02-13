أصدرت محكمة تلمسان، اليوم الخميس، حكم البراءة في حق الطالبة والناشطة في الحراك الشعبي نور الهدى عقادي المعتقلة منذ أسابيع في سجن تلمسان.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس عام حبس نافذ في حق الطالبة التي كانت متابعة بعدة تهم منها الدعوة للتجمهر غير المسلح وإحباط معنويات الجيش.

كما التمس وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان كذلك عام حبس نافد في حق كل من محمد خواني، عبد القادر بلعربي، طه خالدي وبوزيزة بومدين، حيث من المنتظر أن ينطق بالحكم اليوم.

من جهة أخرى برأت نفس المحكمة 22 متظاهرا في قضية انتخابات 12 ديسمبر 2019 الماضية.