قام صباح اليوم المستفيدون من مشروع 100 سكن اجتماعي تساهمي بحي العالية في مدينة البرواقية المتوقف بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المدية، للمطالبة بتدخل السلطات لتحريك المشروع المتوقف منذ سنة 11 سنة، ويقول المستفيدون أن المشروع انطلق سنة 2009 وأنهم دفعوا كل المستحقات المالية التي على عاتقهم، ومع ذلك ما يزال المشروع يراوح مكانه والأشغال متوقفة، كما يقولون أنهم طرقوا كل الأبواب بما فيها الدائرة ومديرية السكن والولاية لكن دون الوصول إلى نتيجة.