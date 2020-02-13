استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلمه رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، والوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد.

وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب الاستقبال، ثمن رئيس الدبلوماسية الموريتانية "العلاقة الاستراتيجية" التي تجمع الجزائر وموريتانيا، مضيفا بالقول: "ما توصلت إليه من توجيهات من طرف الرئيس تبون يدل على متانة العلاقة بين البلدين وأهميتها".

كما أبرز عزم الطرفين على تعزيز روابطهما الثنائية، حيث قال بهذا الخصوص: "علاقاتنا الثنائية ممتازة ونريد أن نعطيها دفعا إلى الأمام".

وبعد أن أشار إلى أن الرئيس تبون حمله "جملة من الرسائل" إلى نظيره الموريتاني ووجه له دعوة للقيام بزيارة إلى الجزائر، خلص ولد الشيخ إلى القول: "أذهب من هنا بكثير من التفاؤل بخصوص العلاقة المتميزة التي تجمع الجزائر وموريتانيا".