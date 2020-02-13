صرح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن منصبه سيكون على المحك اذا فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وتبددت آمال سيتي في التتويج بلقبه الثالث على التوالي في الدوري الممتاز خلال الأسابيع الأخيرة إذ يبتعد بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.

لكن غوارديولا لا يعتقد أن الموسم قد يكون فاشلا بشكل كامل.

وأبلغ محطة سكاي سبورتس ”أريد الفوز بدوري الأبطال وأحلم بذلك وسأستمتع بالتحضير لمواجهة ريال مدريد.. هذه العملية وقبل أسبوعين من المباراة هي أسعد لحظات مسيرتي الاحترافية.. أتخيل كيفية التغلب عليهم.

وسيواجه ريال مدريد بطل أوروبا السابق في دور 16 هذا الموسم وستقام مباراة الذهاب في وقت لاحق هذا الشهر وأكد غوارديولا أنه حريص على التتويج باللقب الذي ناله لآخر مرة مع برشلونة في 2011.