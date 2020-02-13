قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن هناك الكثير من الضبابية التي تكتنف فيروس كورونا سريع الانتشار مما يتعذر معه التكهن بتأثيره على الاقتصادين الصيني والعالمي، لكنه أضاف أنه يأمل في أن يكون لديه إدراكا أكبر حين تجتمع دول مجموعة العشرين في السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق رحب بمساعي الصين لاحتواء انتشار الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي، وإنه على أهبة الاستعداد لمساعدة بكين حسب الحاجة.

وقال رايس في مؤتمر صحفي دوري ”على المدى المتوسط إلى الطويل ما زلنا واثقين في أن اقتصاد الصين متين“.