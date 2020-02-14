الصين: حصيلة مرعبة لضحايا كورونا

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة ارتفاع عدد وفيات فيروس"كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 1380 شخصا، وفيما تجاوزت الإصابات 63 ألف حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف ليل 12 فبراير، تلقت لجنة شؤون الصحة، معلومات من 31 مقاطعة عن إصابة 63 ألفا و851 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، (من بينها 10204 في حالة صحية حرجة)، ووفاة 1380 شخصا". وأشار البيان إلى مغادرة 6723 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت سلطات إقليم هوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 116 والمصابين إلى ما يقارب 52 ألف حالة.

وقال تشينغ يي شين نائب الوزير بلجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إن 1716 من العاملين في قطاع الصحة أصيبوا بفيروس كورونا توفي ستة منهم حتى يوم الثلاثاء. وذكر تشينغ خلال مؤتمر صحفي عن حماية العاملين في هذا القطاع أن عدد المصابين بالعدوى بين الأطقم الطبية آخذ في الارتفاع.

وسجلت الصين يوم الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ عدد الإصابات المؤكدة 59804 حالة في 31 مقاطعة وشفاء 5911 شخصا ووفاة 1367. وتتلاشى جهود السلطات الصينية بالسيطرة على انتشار هذا الفيروس القاتل، مع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث. بينما أكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99 بالمائة من الحالات في الصين.

كمبوديا تستقبل سفينة سياحية طاردتها لعنة "كورونا"

استقبلت كمبوديا اليوم الجمعة ركاب سفينة سياحية، رفضت خمس دول رسوها فيها خوفا من احتمال إصابة أحد على متنها بفيروس "كورونا"، مما اضطرها للبقاء في عرض البحر لمدة أسبوعين.

ورست السفينة (إم.إس ويستردام) التي تقل 1455 راكبا وطاقما من 802 فرد في سيهانوكفيل مساء يوم الخميس بعد أن توقفت قبالة الشاطئ في الصباح الباكر للسماح لمسؤولين كمبوديين باعتلائها، وأخذ عينات من ركاب يعانون من أعراض مرضية أو أعراض تشبه الإنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة في كمبوديا إن الفحوص أثبتت عدم وجود أي إصابات على متن السفينة.

وقالت شركة "هولاند أمريكا لاين" المشغلة للسفينة في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إن السلطات الكمبودية سمحت للركاب بالنزول صباح الجمعة. وأضاف البيان أنه يجري ترتيب رحلات طيران لمساعدة الركاب على العودة إلى بلادهم.

واستقبل رئيس الوزراء هون سين، الركاب بالورود مع نزولهم من السفينة وركوبهم حافلات كانت بانتظارهم.

ورغم أن أحدا على السفينة لم يشعر بأعراض مرضية، فقد رفضت غوام واليابان والفلبين وتايوان وتايلاند استقبالها خوفا من أن يكون أحد عليها حاملا لفيروس "كورونا" الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص وأصاب نحو 60 ألفا غالبيتهم العظمى في الصين.

"كورونا" تكبد شركات الطيران العالمية خسائر بالملايير

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، أن شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر بمليارات الدولارات جراء فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة "أن أرباح شركات الطيران العالمية سجلت "تراجعا محتملا بين 4 إلى 5 مليارات دولار". وأضافت أن حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى البر الرئيسي للصين وأن 50 شركة طيران أخرى قلصت عملياتها الجوية ذات الصلة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض بنسبة 80 بالمائة في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين وانخفاض بنسبة 40 بالمائة في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين.

وأوضحت أن الربع الأول من العام الجاري سجل "انخفاضا بنسبة تتراوح بين 39 يالمائة و41 بالمائة في سعة الركاب أي أقل بما بين 16.4 و 19.6 مليون مسافر مقارنة بما كانت تتوقعه شركات الطيران". وأضافت أنه قبل الوباء، كانت شركات الطيران تخطّط لزيادة طاقتها بنسبة 9 بالمائة على الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى الصين خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019.