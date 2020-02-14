أعلنت روسيا، عن عمليات تحديث المجموعة الأولى من قاذفات سوخوي -24 التابعة للقوات الجوية الجزائرية، حسب ما نقلته روسيا اليوم.

وأفاد موقع MENA Defence، بأن أول مجموعة من قاذفات سوخوي -24 وعددها ست طائرات، ستخضع لعمليات تحديث في مصنع بمدينة رجيف الروسية، إلى مستوى طائرات سوخوي -24М2.

ويضيف الموقع، سيثبت على الطائرات جهاز نظام مراقبة الطيران والملاحة الجوية SVP-24 (منظومة فرعية للحوسبة المتخصصة)، الذي تنتجه شركة روسية، ما يسمح بإصابة الأهداف بدقة عالية جدا، حتى عند استخدام قذائف غير موجهة.

ويذكر أن عدد قاذفات سوخوي-24 في القوات الجوية الجزائرية أكثر من 30 مقاتلة، وتعتبر الجزائر واحدة من أكبر شركاء روسيا في التعاون العسكري التقني.

ووفقا لبيانات MENA Defence، استنادا لنتائج استخدام طائرات سوخوي -24 الروسية في سوريا، بدأت الجزائر في تحديث أسطولها الحالي من طائرات سوخوي-24MK إلى مستوى سوخوي-24M2.

وتعد قاذفة القنابل "سوخوي-24" قاذفة عملياتية، وتستخدم لتوجيه ضربات بالصواريخ والقنابل إلى أهداف برية معادية في كافة الظروف الجوية.