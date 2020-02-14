اعتبر كارل مجاني قائد المنتخب الجزائري السابق، أن جمال بلماضي، تأخر في الإشراف على تدريب " محاربي الصحراء"، مؤكدا أنه يشبه إلى حد كبير الألماني يورغن كلوب.

وقال مجاني في تصريحات صحافية: "شخصيا أصنف جمال بلماضي من بين أفضل المدربين على الإطلاق، في النهاية صار لدينا المدرب المناسب للمنتخب الذي تمنيناه منذ فترة. بلماضي كان مطلب اللاعبين في المنتخب الجزائري قبل سنوات، اعتقد أنه تأخر في تولي هذا المنصب. هو مدرب ناجح يعرف تسيير المجموعة ويقدم كل ما عنده من أجل نجاح المنتخب والدليل تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا بمصر".

ولفت مجاني، أن بلماضي يشبه كثيرا الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، مشيرا إلى أنه يعيش المباريات بكل جوارحه وتراه قريبا من اللاعبين فضلا عن شخصيته القوية.